Путин поручил повысить рождаемость в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству принять меры для повышения рождаемости в стране. Задача по увеличению численности населения России стала одна из ключевых для властей на 2025 год.
«Принятие и обеспечение реализации мер, направленных на преодоление негативных демографических тенденций и повышение рождаемости», — говорится на сайте Кремля. Поручение по обеспечению улучшения демографической ситуации в стране глава РФ дал по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего 5 декабря 2024 года.
Ранее во время прямой линии Путин признал демографическую проблему в России. Президент отметил, что число женщин детородного возраста сократилось на 30%.
На протяжении продолжительного времени в России наблюдалось уменьшение числа женщин детородного возраста. Тем не менее предполагается, что к концу 2030-х годов эта тенденция изменится. Ожидается, что количество молодых женщин в возрастной категории от 20 до 30 лет возрастет. И именно к этому времени число женщин детородного возраста вырастет на четверть — до девяти миллионов человек, заявил председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития, автор демографической доктрины России Юрий Крупнов.
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