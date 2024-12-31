Путин поручил повысить рождаемость в 2025 году

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Путин поручил правительству принять меры для повышения рождаемости в РФ
Путин поручил правительству принять меры для повышения рождаемости в РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству принять меры для повышения рождаемости в стране. Задача по увеличению численности населения России стала одна из ключевых для властей на 2025 год. 

«Принятие и обеспечение реализации мер, направленных на преодоление негативных демографических тенденций и повышение рождаемости», — говорится на сайте Кремля. Поручение по обеспечению улучшения демографической ситуации в стране глава РФ дал по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего 5 декабря 2024 года.

Ранее во время прямой линии Путин признал демографическую проблему в России. Президент отметил, что число женщин детородного возраста сократилось на 30%. 

На протяжении продолжительного времени в России наблюдалось уменьшение числа женщин детородного возраста. Тем не менее предполагается, что к концу 2030-х годов эта тенденция изменится. Ожидается, что количество молодых женщин в возрастной категории от 20 до 30 лет возрастет. И именно к этому времени число женщин детородного возраста вырастет на четверть — до девяти миллионов человек, заявил председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития, автор демографической доктрины России Юрий Крупнов.

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Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству принять меры для повышения рождаемости в стране. Задача по увеличению численности населения России стала одна из ключевых для властей на 2025 год.  «Принятие и обеспечение реализации мер, направленных на преодоление негативных демографических тенденций и повышение рождаемости», — говорится на сайте Кремля. Поручение по обеспечению улучшения демографической ситуации в стране глава РФ дал по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего 5 декабря 2024 года. Ранее во время прямой линии Путин признал демографическую проблему в России. Президент отметил, что число женщин детородного возраста сократилось на 30%.  На протяжении продолжительного времени в России наблюдалось уменьшение числа женщин детородного возраста. Тем не менее предполагается, что к концу 2030-х годов эта тенденция изменится. Ожидается, что количество молодых женщин в возрастной категории от 20 до 30 лет возрастет. И именно к этому времени число женщин детородного возраста вырастет на четверть — до девяти миллионов человек, заявил председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития, автор демографической доктрины России Юрий Крупнов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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