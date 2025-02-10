10 февраля 2025

Свердловчанин получил срок за изнасилование 13-летней дочки

Жителя Каменска-Уральского приговорили к колонии за надругательство над дочкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор вынес суд в Каменске-Уральском Фото:

Каменский райсуд Свердловской области приговорил к колонии жителя села Пирогово Евгения (имя изменено), который изнасиловал 13-летнюю дочь. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

Мужчине вменили два эпизода по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (Изнасилование) и эпизод по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). «Его отправили в колонию строгого режима на 14 лет», — сказали в суде.

Как писало URA.RU, инцидент произошел в феврале прошлого года. Жена Евгения говорила, что мужчина вернулся домой пьяным, позвал дочь к себе и надругался над ней. В этот момент в доме был 17-летний знакомый девочки, который и вызвал полицию. Все, что известно о ЧП, — в материале агентства.

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Каменский райсуд Свердловской области приговорил к колонии жителя села Пирогово Евгения (имя изменено), который изнасиловал 13-летнюю дочь. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Мужчине вменили два эпизода по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (Изнасилование) и эпизод по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). «Его отправили в колонию строгого режима на 14 лет», — сказали в суде. Как писало URA.RU, инцидент произошел в феврале прошлого года. Жена Евгения говорила, что мужчина вернулся домой пьяным, позвал дочь к себе и надругался над ней. В этот момент в доме был 17-летний знакомый девочки, который и вызвал полицию. Все, что известно о ЧП, — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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