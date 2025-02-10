Завод Роскосмоса в Миассе продал пансионат на берегу двух морей

Миасский машзавод (ММЗ, Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, продал пансионат на берегу Азовского и Черного морей. Как сообщил конкурсный управляющий Анатолий Селищев, «Золотая долина» ушла с молотка за 25,8 млн рублей. Оценщик осенью 2024 года определил стоимость в 16,886 млн рублей.
«Конкурсный управляющий АО „ММЗ“ Селищев сообщает, что торги по реализации пансионата „Золотая долина“ состоялись. Победителем признано ООО „СТР-Юг“, предложившее сумму 25 824 500 рублей. Победителю торгов будет предложено подписать договор купли-продажи», — сообщил Селищев на «Федресурсе».
Руководитель отметил, что заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему в поселке Кучугуры отсутствует. Покупатель, согласно СБИС, выступает застройщиком и генподрядчиком стройобъектов. В 2024 году его чистая прибыль составила 67,2 млн рублей.
Имущество реализовали одним лотом, в составе которого 19 объектов недвижимости. Основное здание имеет площадь 583,9 квадратных метров. Также имеются земельные участки, хозпостройки и баня. Расположенный на берегу моря пансионат имеет доступ ко всем необходимым коммуникациям, однако требует ремонта, что было указано в документации. Судя по соцсетям, в последние годы объект не функционировал.
Объект продали в ходе процедуры банкротства ММЗ, начатой после того как один из кредиторов завода «Россельхозбанк» потребовал в июле 2022 года распродать имущество. Общая задолженность ММЗ достигала тогда около двух млрд рублей. Сейчас на заводе ведется процедура конкурсного производства. Срок ее окончания определен судом на 11 июня.
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