Соперником кандидата в мэры Верхнего Уфалея стал подчиненный его брата

Соперником кандидата в мэры Верхнего Уфалея (Челябинская область) Андрея Рябенко стал директор компании, владельцем которой является его брат. На конкурс на пост мэра города было подано две заявки.
«На пост руководителя муниципалитета претендуют двое. Это Андрей Рябенко и Николай Лепешкин, оба из Челябинска», — сообщили в конкурсной комиссии.
По данным сервиса Сбис, Лепешкин с 2018 года является директором ООО «УК „Ленком“. Владельцем компании является брат Андрея Рябенко Максим. Основной профиль деятельности компании — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
Рябенко был спикером совета депутатов Ленинского района Челябинска. 10 февраля он был представлен в мэрии Верхнего Уфалея в качестве зама главы.
Конкурс на пост мэра состоится 6 марта. Из прошедших отбор кандидатов 11 марта местные депутаты выберут нового главу. Прежний мэр Сергей Тарасов ушел в досрочную отставку 29 января.
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