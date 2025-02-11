Самую знаменитую недвижимость Пугачевой в России отмывают перед продажей

Mash: замок Пугачевой и Галкина* начали готовить к продаже
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Замок Пугачевой в Грязях отмывают от «пугачевской плесени»
Замок Пугачевой в Грязях отмывают от «пугачевской плесени» Фото:

Замок в деревне Грязи, принадлежащий российской певице Алле Пугачевой и ее мужу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), отмывают от «пугачевской плесени» — мха на стенах и заборе здания. Так его готовят к продаже, сообщили в telegram-каналах. 

«Замок Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Грязи <...> начали готовить к продаже. Сейчас специалисты отмывают его от „пугачёвской плесени“ — так они назвали мох, который покрыл стены дома и забор», — написали в telegram-канале Mash. По их данным, стоимость дома составляет один миллиард рублей.

Однако некоторые архитекторы выступили против уборки мха. По словам специалиста Веры Горлициной, это растение — часть замка, которая даже повышает его стоимость. При этом мох был выращен специально — сланец для него везли из Германии.

Площадь замка в Грязях — 2,3 тысячи квадратов, участка — один гектар. В здании шесть этажей, подземный паркинг, интерьер выполнен в викторианском стиле. Замок продали в 2024 году неназванному миллиардеру, вхожему в семью Пугачевой, рассказывал продюсер певицы Сергей Дворцов.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список иноагентов

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Замок в деревне Грязи, принадлежащий российской певице Алле Пугачевой и ее мужу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), отмывают от «пугачевской плесени» — мха на стенах и заборе здания. Так его готовят к продаже, сообщили в telegram-каналах.  «Замок Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Грязи <...> начали готовить к продаже. Сейчас специалисты отмывают его от „пугачёвской плесени“ — так они назвали мох, который покрыл стены дома и забор», — написали в telegram-канале Mash. По их данным, стоимость дома составляет один миллиард рублей. Однако некоторые архитекторы выступили против уборки мха. По словам специалиста Веры Горлициной, это растение — часть замка, которая даже повышает его стоимость. При этом мох был выращен специально — сланец для него везли из Германии. Площадь замка в Грязях — 2,3 тысячи квадратов, участка — один гектар. В здании шесть этажей, подземный паркинг, интерьер выполнен в викторианском стиле. Замок продали в 2024 году неназванному миллиардеру, вхожему в семью Пугачевой, рассказывал продюсер певицы Сергей Дворцов. *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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