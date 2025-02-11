Суд отпустил домой директора института ЮУрГУ Демина. Фото, видео

11 февраля 2025 в 18:29 Размер текста - 17 +

Александра Демина отправили под домашний арест Фото: Павел Сидоров © URA.RU Центральный райсуд Челябинска 11 февраля отправил под домашний арест на два месяца директора института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского госуниверситета Александра Демина, обвиняемого в превышении полномочий. Об этом из зала суда передает корреспондент URA.RU. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Демина меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 апреля 2025 года», — зачитал решение судья Елена Кудимова. Демину запретили покидать жилье без разрешения следователя по любым причинам, кроме получения медпомощи. Он также не может общаться с помощью мобильной связи и интернета, кроме вызова экстренных служб. Пребывать под домашним арестом обвиняемый будет в Сосновском районе по месту фактического проживания, однако зарегистрирован он в Москве. У Демина трое несовершеннолетних детей, сам он родом из Казахстана. Следствие просило закрыть от СМИ заседание из-за раскрытия информации о здоровье Демина. Все стороны поддержали данное ходатайство. Журналистов пустили лишь на оглашение решения. По данным URA.RU, заболевание обвиняемого не позволяет ему находиться в СИЗО. Поэтому и было принято решение о более мягкой мере пресечения. Новость по теме Силовики опубликовали кадры задержания директора института ЮУрГУ Демина Демин был задержан на рабочем месте сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР. Из вуза его доставили в следственный отдел по Центральному району Челябинска. Там ему предъявили обвинения по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. По версии следствия, Демин потребовал от подчиненного передавать ему заработную плату. Тот подчинился и с сентября 2020 по май 2024 годы выполнял указание руководителя. За все время он передал Демину не менее 593 тысяч рублей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный райсуд Челябинска 11 февраля отправил под домашний арест на два месяца директора института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского госуниверситета Александра Демина, обвиняемого в превышении полномочий. Об этом из зала суда передает корреспондент URA.RU. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Демина меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 апреля 2025 года», — зачитал решение судья Елена Кудимова. Демину запретили покидать жилье без разрешения следователя по любым причинам, кроме получения медпомощи. Он также не может общаться с помощью мобильной связи и интернета, кроме вызова экстренных служб. Пребывать под домашним арестом обвиняемый будет в Сосновском районе по месту фактического проживания, однако зарегистрирован он в Москве. У Демина трое несовершеннолетних детей, сам он родом из Казахстана. Следствие просило закрыть от СМИ заседание из-за раскрытия информации о здоровье Демина. Все стороны поддержали данное ходатайство. Журналистов пустили лишь на оглашение решения. По данным URA.RU, заболевание обвиняемого не позволяет ему находиться в СИЗО. Поэтому и было принято решение о более мягкой мере пресечения. Демин был задержан на рабочем месте сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР. Из вуза его доставили в следственный отдел по Центральному району Челябинска. Там ему предъявили обвинения по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. По версии следствия, Демин потребовал от подчиненного передавать ему заработную плату. Тот подчинился и с сентября 2020 по май 2024 годы выполнял указание руководителя. За все время он передал Демину не менее 593 тысяч рублей