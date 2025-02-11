В центре Кургана ускорили темпы строительства первой пятизвездочной гостиницы. Бригада застройщика заканчивает работы над возведением пятого этажа и приступают к кровле. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«В Кургане ускорили темпы возведения пятизвездочной гостиницы. На стройку нагнали порядка десятка рабочих. Заканчивают пятый этаж», — заметил корреспондент. Скоро приступят к созданию кровли, внутренним и внешним работам.
Строить пятизвездочную гостиницу по улице Куйбышева, 44 начали еще в 2021 году, но к активным работам на объекте приступили лишь весной прошлого года. Застройщиком гостиницы является компания «РКС», которой владеет бизнесмен и бывший депутат Андрей Кацай. Инсайдеры URA.RU сообщали, что объект, вероятнее всего, достроят до середины лета. Запустить гостиницу могут уже в конце 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!