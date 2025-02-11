11 февраля 2025

В Кургане на стройку пятизвездочной гостиницы нагнали рабочих. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Элитную гостиницу достроят в 2025 году
Элитную гостиницу достроят в 2025 году Фото:
новость из сюжета
Первая элитная гостиница в Кургане

В центре Кургана ускорили темпы строительства первой пятизвездочной гостиницы. Бригада застройщика заканчивает работы над возведением пятого этажа и приступают к кровле. Об этом передает корреспондент URA.RU. 

«В Кургане ускорили темпы возведения пятизвездочной гостиницы. На стройку нагнали порядка десятка рабочих. Заканчивают пятый этаж», — заметил корреспондент. Скоро приступят к созданию кровли, внутренним и внешним работам. 

Строить пятизвездочную гостиницу по улице Куйбышева, 44 начали еще в 2021 году, но к активным работам на объекте приступили лишь весной прошлого года. Застройщиком гостиницы является компания «РКС», которой владеет бизнесмен и бывший депутат Андрей Кацай. Инсайдеры URA.RU сообщали, что объект, вероятнее всего, достроят до середины лета. Запустить гостиницу могут уже в конце 2025 года. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Кургана ускорили темпы строительства первой пятизвездочной гостиницы. Бригада застройщика заканчивает работы над возведением пятого этажа и приступают к кровле. Об этом передает корреспондент URA.RU.  «В Кургане ускорили темпы возведения пятизвездочной гостиницы. На стройку нагнали порядка десятка рабочих. Заканчивают пятый этаж», — заметил корреспондент. Скоро приступят к созданию кровли, внутренним и внешним работам.  Строить пятизвездочную гостиницу по улице Куйбышева, 44 начали еще в 2021 году, но к активным работам на объекте приступили лишь весной прошлого года. Застройщиком гостиницы является компания «РКС», которой владеет бизнесмен и бывший депутат Андрей Кацай. Инсайдеры URA.RU сообщали, что объект, вероятнее всего, достроят до середины лета. Запустить гостиницу могут уже в конце 2025 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...