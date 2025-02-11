РЖД запускает «Поезд Дружбы» между Петербургом и Минском

В преддверии празднования Дня защитника Отечества, РЖД запускают пассажирский «Поезд Дружбы». Он будет курсировать между Санкт-Петербургом и Минском. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
«Пассажирский поезд № 249/250 „Поезд Дружбы“ свяжет Санкт-Петербург и столицу Республики Беларусь Минск в преддверии дня защитника Отечества», — поделилась пресс-служба Октябрьской железной дороги в официальном telegram-канале. Нововведение призвано укрепить дружеские связи и облегчить путешествия между двумя городами.
Поезд отправится из Санкт-Петербурга 21 февраля в 20:45 с Витебского вокзала и прибудет в Минск на следующий день в 11:08. Обратный рейс из Минска начнется 22 февраля в 20:05, с прибытием обратно в Петербург в 10:05 следующего дня. В составе поезда предусмотрены как плацкартные, так и купейные вагоны, оборудованные местами для маломобильных пассажиров, что делает поездку комфортной для всех категорий граждан. По пути следования поезд будет делать остановки в таких городах, как Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель на территории России, а также Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино, Смолевичи в Республике Беларусь. Билеты на «Поезд Дружбы» можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», в железнодорожных кассах, а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
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