11 февраля 2025

Минфин США потребует отчет у Зеленского за потраченные деньги

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Зеленский расскажет главе Минфина США о редкоземельных металлах
Зеленский расскажет главе Минфина США о редкоземельных металлах Фото:

Министр финансов США Скотт Бессент потребует отчет у президента Украины Владимира Зеленского о том, куда ушло финансирование США. Об этом сообщает Fox News. 

«Ожидается, что Бессент обсудит с украинским лидером санкции, редкоземельные металлы и то, куда были направлены средства США», — сообщает СМИ со ссылкой на источники. Как говорится в материале, Бессент потребует отчет от украинских властей о реализации финансирования.

Ранее сообщалось, что Бессент скоро прибудет на Украину, чтобы обсудить обеспечение доступа американских компаний к редкоземельным ресурсам на украинских территориях. Отмечается, что к этим ископаемым относятся: титан, уран, литий и графит, нефть и газ.

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Министр финансов США Скотт Бессент потребует отчет у президента Украины Владимира Зеленского о том, куда ушло финансирование США. Об этом сообщает Fox News.  «Ожидается, что Бессент обсудит с украинским лидером санкции, редкоземельные металлы и то, куда были направлены средства США», — сообщает СМИ со ссылкой на источники. Как говорится в материале, Бессент потребует отчет от украинских властей о реализации финансирования. Ранее сообщалось, что Бессент скоро прибудет на Украину, чтобы обсудить обеспечение доступа американских компаний к редкоземельным ресурсам на украинских территориях. Отмечается, что к этим ископаемым относятся: титан, уран, литий и графит, нефть и газ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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