Минфин США потребует отчет у Зеленского за потраченные деньги

Министр финансов США Скотт Бессент потребует отчет у президента Украины Владимира Зеленского о том, куда ушло финансирование США. Об этом сообщает Fox News.
«Ожидается, что Бессент обсудит с украинским лидером санкции, редкоземельные металлы и то, куда были направлены средства США», — сообщает СМИ со ссылкой на источники. Как говорится в материале, Бессент потребует отчет от украинских властей о реализации финансирования.
Ранее сообщалось, что Бессент скоро прибудет на Украину, чтобы обсудить обеспечение доступа американских компаний к редкоземельным ресурсам на украинских территориях. Отмечается, что к этим ископаемым относятся: титан, уран, литий и графит, нефть и газ.
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