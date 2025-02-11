Bloomberg: министр финансов США едет в Киев договариваться о полезных ископаемых

Министр финансов США Скотт Бессент прибудет на Украину до конца недели, чтобы обсудить обеспечение доступа американских компаний к редкоземельным ресурсам на украинских территориях. Об этом сообщили в зарубежных СМИ.
«Министр финансов Скотт Бессент на этой неделе отправится на Украину в рамках первоначальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым», — написали в Bloomberg. Отмечается, что к этим ископаемым относятся: титан, уран, литий и графит, нефть и газ.
Ранее советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности — Майк Вальц, сообщал, что переговоры по украинским ресурсам начнутся на нынешней неделе. В обмен на ресурсы Вашингтон предоставит Киеву помощь в восстановлении от конфликта с РФ.
Ранее Трамп заявил, что желает получить полезные ископаемые, находящиеся на территории Украины. После этого Зеленский сообщил, что готов предоставить их для США в обмен на помощь. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий обвинял Зеленского в желании продать свою страну.
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