Стало известно, когда иностранные Luxury бренды вернутся в Россию

В России фиксируют возросший интерес международных брендов к возвращению на российский рынок. Об этом заявила старший директор и руководитель департамента «Торговая недвижимость» CMWP Зульфия Шиляева. По ее словам, известные торговые марки могут вернуться до конца года.
«Несколько международных брендов luxury-сегмента обратились к нашей компании с интересом к возвращению на российский рынок, как напрямую, так и через франчайзинговых партнеров. Они ожидают улучшения политической ситуации и надеются вернуться к концу 2025 года», — передает «Российская газета» слова Шиляевой.
С 2022 года иностранцы продали лишь половину своих коммерческих площадей, передает IBC Real Estate. Сейчас у них остается 6,3 млн кв. м недвижимости (без учета производственных объектов), что не превышает 5% в общем объеме стока. Наибольшая часть оставшихся площадей приходится на торговую и складскую недвижимость (по 40%), офисы занимают 16%, а гостиничные операторы — 3%.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что итальянский бренд Trussardi заявил о своем возвращении в Россию. Из-за невостребованности в Европе компания спустя два года решила вернуться на российский рынок, передает Mash.
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