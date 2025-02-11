11 февраля 2025

Ракета Маска вывезет российского космонавта с МСК

© Служба новостей «URA.RU»
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Американская ракета вывезет российского космонавта с МКС
Американская ракета вывезет российского космонавта с МКС Фото:

Ракета Crew Dragon (компании SpaceX — принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску) отправится на международную космическую станцию, чтобы забрать астронавтов NASA и космонавта Горбунова. Об этом сообщает NASA в X. 

«NASA и SpaceX ускоряют целевые даты запуска и возвращения для предстоящих миссий по ротации экипажей на МКС. Запуск теперь запланирован на 12 марта, в зависимости от готовности миссии и завершения готовности к полету», — говорится в сообщении. 

Ранее космический аппарат Crew Dragon уже привозил российского космонавта с МСК. Так Роскосмос сообщил, что ракета с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС) в октябре 2024 года.

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Ракета Crew Dragon (компании SpaceX — принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску) отправится на международную космическую станцию, чтобы забрать астронавтов NASA и космонавта Горбунова. Об этом сообщает NASA в X.  «NASA и SpaceX ускоряют целевые даты запуска и возвращения для предстоящих миссий по ротации экипажей на МКС. Запуск теперь запланирован на 12 марта, в зависимости от готовности миссии и завершения готовности к полету», — говорится в сообщении.  Ранее космический аппарат Crew Dragon уже привозил российского космонавта с МСК. Так Роскосмос сообщил, что ракета с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС) в октябре 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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