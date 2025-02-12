Ван Мейерен: ЕС не потянет поддержку Украины

12 февраля 2025 в 06:00 Размер текста - 17 +

Депутат нидерландской партии считает, что без американской помощи ситуация для ЕС станет безнадежной Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейский союз не станет поддерживать Украину в случае прекращения помощи со стороны США. Об этом заявил депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» Гидеон ван Мейерен. «Я думаю, что у Европейского союза нет другого выбора, кроме как следовать позиции Дональда Трампа. Потому что, если США перестанут поддерживать Украину, ЕС нет никакого смысла продолжать помощь. Ведь американская поддержка намного больше, чем поддержка ЕС», — заявил ван Мейерен в интервью РИА Новости. Он также напомнил о роли США как ключевого игрока в поддержке Киева. По мнению политика, без американской помощи ситуация для ЕС станет безнадежной. Как сообщало URA.RU ранее, депутат Европарламента Рада Лайкова высказалась о том, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией. Без поддержки со стороны США и союзников на Западе боевые действия быстро завершатся. В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что президент США Дональд Трамп прекратил оказывать поддержку военных действий на Украине, чем «перевернул мир с ног на голову». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейский союз не станет поддерживать Украину в случае прекращения помощи со стороны США. Об этом заявил депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» Гидеон ван Мейерен. «Я думаю, что у Европейского союза нет другого выбора, кроме как следовать позиции Дональда Трампа. Потому что, если США перестанут поддерживать Украину, ЕС нет никакого смысла продолжать помощь. Ведь американская поддержка намного больше, чем поддержка ЕС», — заявил ван Мейерен в интервью РИА Новости. Он также напомнил о роли США как ключевого игрока в поддержке Киева. По мнению политика, без американской помощи ситуация для ЕС станет безнадежной. Как сообщало URA.RU ранее, депутат Европарламента Рада Лайкова высказалась о том, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией. Без поддержки со стороны США и союзников на Западе боевые действия быстро завершатся. В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что президент США Дональд Трамп прекратил оказывать поддержку военных действий на Украине, чем «перевернул мир с ног на голову».