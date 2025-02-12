В магазинах «Светофор» обнаружили мух, тараканов и грызунов

12 февраля 2025 в 06:31 Размер текста - 17 +

В супермаркетах проверяющие обнаружили мух и грызунов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Существенные нарушения санитарных норм зафиксированы в московских магазинах сети «Светофор», включая наличие в торговых залах мух, тараканов и грызунов. Об этом свидетельствуют судебные документы, где фигурируют результаты проверок Роспотребнадзора как минимум четырех точек дискаунтера. «В торговом зале магазина обнаружены многочисленные мертвые особи вредных членистоногих насекомых (мухи, мошки). В административном помещении магазина обнаружены живые и мертвые особи тараканов. Несвоевременность проведения уборки, и, как следствие, антисанитарное состояние самого предприятия способствуют размножению и расселению грызунов, а также выплоду насекомых, что может приводить к заболеваемости инфекциями», — цитирует документы суда ТАСС. Помимо этого, в нескольких торговых точках у персонала не было медицинских книжек. Как сообщало URA.RU ранее, в суде пришли к выводу, что нарушения санитарных норм в магазинах «Светофор» в Москве представляют опасность для здоровья сотрудников и жителей города, а также способствуют распространению инфекций. В столице России по этим причинам приостановлена работа не менее 10 магазинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Существенные нарушения санитарных норм зафиксированы в московских магазинах сети «Светофор», включая наличие в торговых залах мух, тараканов и грызунов. Об этом свидетельствуют судебные документы, где фигурируют результаты проверок Роспотребнадзора как минимум четырех точек дискаунтера. «В торговом зале магазина обнаружены многочисленные мертвые особи вредных членистоногих насекомых (мухи, мошки). В административном помещении магазина обнаружены живые и мертвые особи тараканов. Несвоевременность проведения уборки, и, как следствие, антисанитарное состояние самого предприятия способствуют размножению и расселению грызунов, а также выплоду насекомых, что может приводить к заболеваемости инфекциями», — цитирует документы суда ТАСС. Помимо этого, в нескольких торговых точках у персонала не было медицинских книжек. Как сообщало URA.RU ранее, в суде пришли к выводу, что нарушения санитарных норм в магазинах «Светофор» в Москве представляют опасность для здоровья сотрудников и жителей города, а также способствуют распространению инфекций. В столице России по этим причинам приостановлена работа не менее 10 магазинов.