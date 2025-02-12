Седокову подозревают в убийстве бывшего мужа

Следствие по делу о возможном самоубийстве баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, было возобновлено после того, как адвокат, представляющий интересы его семьи, обратилась с просьбой о дополнительной проверке. Подозреваемыми по делу проходят друзья Тиммы и сама Седокова.
«Материалы о самоубийстве Яниса Тиммы вернули на допроверку следователю. <...> Семья уверена, что Яниса могли довести до самоубийства или вовсе убить. Основные подозреваемые — Анна Седокова и друзья спортсмена», — передает Mash. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что следователи не усматривают криминальной составляющей в смерти баскетболиста.
Прокуратура удовлетворила запрос защиты, и теперь следователи из Пресненского района Москвы должны провести дополнительное расследование. По словам родственников Тиммы, в ходе предыдущей проверки не была изучена его переписка с Анной Седоковой. Семья спортсмена надеется, что этот аспект тщательно исследуют.
В одном из московских отелей 17 декабря 2024 года было найдено тело Яниса Тиммы. Предварительные данные указывают на то, что причиной смерти могло стать самоубийство. Рядом с телом был обнаружен мобильный телефон, на экране была фотография Седоковой с текстом, призывающим ее позвонить. Певицу уже опросили по факту произошедшего, передает RT. Следователи отказались возбуждать дело после смерти баскетболиста. При этом родственники спортсмена планируют обжаловать это решение, пишет VSE42.RU.
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