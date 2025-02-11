11 февраля 2025

В Перми забили первую сваю жилого комплекса на месте рынка «Гача». Видео

На месте рынка «Гача» в Перми началось строительство жилья
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Вместо рынка «Гача» на участке возведут жилые дома
Вместо рынка «Гача» на участке возведут жилые дома Фото:

На территории бывшего оптового рынка «Гача» в Перми забили первую сваю. Об этом сообщил в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

«Все идет и все меняется, вот и огромная площадь земли в центре Перми получила новую жизнь. Сегодня „Талан“ забил первую сваю. Ушла целая эпоха, но впереди большое обновление!», — пишет Черепанов. На площадке появятся жилой комплекс, коммерческие объекты, озелененные пространства, детский сад и зона для отдыха с выходом к реке Данилихе.

О планах застроить территорию оптового рынка «Гача» стало известно в 2021 году. Собственник площадки — компания «Магнолия» — планировала возводить жилье своими силами. Позднее земли выкупил ижевский девелопер «Талан», компании будут совместно работать над проектом. Весной 2024 года на рынке снесли павильоны, чтобы освободить землю. В начале 2025 года «Гача» официально закрылась

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На территории бывшего оптового рынка «Гача» в Перми забили первую сваю. Об этом сообщил в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов. «Все идет и все меняется, вот и огромная площадь земли в центре Перми получила новую жизнь. Сегодня „Талан“ забил первую сваю. Ушла целая эпоха, но впереди большое обновление!», — пишет Черепанов. На площадке появятся жилой комплекс, коммерческие объекты, озелененные пространства, детский сад и зона для отдыха с выходом к реке Данилихе. О планах застроить территорию оптового рынка «Гача» стало известно в 2021 году. Собственник площадки — компания «Магнолия» — планировала возводить жилье своими силами. Позднее земли выкупил ижевский девелопер «Талан», компании будут совместно работать над проектом. Весной 2024 года на рынке снесли павильоны, чтобы освободить землю. В начале 2025 года «Гача» официально закрылась. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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