На территории бывшего оптового рынка «Гача» в Перми забили первую сваю. Об этом сообщил в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.
«Все идет и все меняется, вот и огромная площадь земли в центре Перми получила новую жизнь. Сегодня „Талан“ забил первую сваю. Ушла целая эпоха, но впереди большое обновление!», — пишет Черепанов. На площадке появятся жилой комплекс, коммерческие объекты, озелененные пространства, детский сад и зона для отдыха с выходом к реке Данилихе.
О планах застроить территорию оптового рынка «Гача» стало известно в 2021 году. Собственник площадки — компания «Магнолия» — планировала возводить жилье своими силами. Позднее земли выкупил ижевский девелопер «Талан», компании будут совместно работать над проектом. Весной 2024 года на рынке снесли павильоны, чтобы освободить землю. В начале 2025 года «Гача» официально закрылась.
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