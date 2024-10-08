Ижевский застройщик выкупил землю под пермским рынком «Гача»

Ижевский девелопер «Талан» планирует застроить участок, на котором находился рынок «Гача». Застройщик начал выкупать земли у собственника площадки компании «Магнолия».
«ООО СЗ „Талан-Пермь“ 20 августа перешли четыре участка суммарной площадью 1,7 га (а застройке на „Гаче“ подлежат 4,5 га)», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на выписку из Росреестра. В «Магнолии» изданию пояснили, что компания будет работать над проектом жилого комплекса вместе с ижевским девелопером.
Застройщик «Талан» отметил, что планирует построить на месте рынка многоэтажные дома и детский сад. Жилой комплекс будет расположен на участке между улицами Мехоношина, Нечаевской и Парижской коммуны. Разрешение на строительство девелопер планирует получить в начале 2025 года.
Ранее URA.RU рассказало, что власти анонсировали планы по застройке рынка «Гача» в 2021 году. Собственник площадки компания «Магнолия» решила реализовывать проект в несколько этапов. В сентябре 2023 году комиссия по землепользованию и застройке одобрила строительство жилого комплекса. Весной 2024 года на рынке снесли павильоны, чтобы освободить землю.
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