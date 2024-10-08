08 октября 2024

Ижевский застройщик выкупил землю под пермским рынком «Гача»

© Служба новостей «URA.RU»
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Землю уже освободили от павильонов
Землю уже освободили от павильонов Фото:

Ижевский девелопер «Талан» планирует застроить участок, на котором находился рынок «Гача». Застройщик начал выкупать земли у собственника площадки компании «Магнолия».

«ООО СЗ „Талан-Пермь“ 20 августа перешли четыре участка суммарной площадью 1,7 га (а застройке на „Гаче“ подлежат 4,5 га)», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на выписку из Росреестра. В «Магнолии» изданию пояснили, что компания будет работать над проектом жилого комплекса вместе с ижевским девелопером.

Застройщик «Талан» отметил, что планирует построить на месте рынка многоэтажные дома и детский сад. Жилой комплекс будет расположен на участке между улицами Мехоношина, Нечаевской и Парижской коммуны. Разрешение на строительство девелопер планирует получить в начале 2025 года.

Ранее URA.RU рассказало, что власти анонсировали планы по застройке рынка «Гача» в 2021 году. Собственник площадки компания «Магнолия» решила реализовывать проект в несколько этапов. В сентябре 2023 году комиссия по землепользованию и застройке одобрила строительство жилого комплекса. Весной 2024 года на рынке снесли павильоны, чтобы освободить землю.

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Ижевский девелопер «Талан» планирует застроить участок, на котором находился рынок «Гача». Застройщик начал выкупать земли у собственника площадки компании «Магнолия». «ООО СЗ „Талан-Пермь“ 20 августа перешли четыре участка суммарной площадью 1,7 га (а застройке на „Гаче“ подлежат 4,5 га)», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на выписку из Росреестра. В «Магнолии» изданию пояснили, что компания будет работать над проектом жилого комплекса вместе с ижевским девелопером. Застройщик «Талан» отметил, что планирует построить на месте рынка многоэтажные дома и детский сад. Жилой комплекс будет расположен на участке между улицами Мехоношина, Нечаевской и Парижской коммуны. Разрешение на строительство девелопер планирует получить в начале 2025 года. Ранее URA.RU рассказало, что власти анонсировали планы по застройке рынка «Гача» в 2021 году. Собственник площадки компания «Магнолия» решила реализовывать проект в несколько этапов. В сентябре 2023 году комиссия по землепользованию и застройке одобрила строительство жилого комплекса. Весной 2024 года на рынке снесли павильоны, чтобы освободить землю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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