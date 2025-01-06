06 января 2025

Пермский рынок «Гача» официально ушел в историю

Рынок «Гача» в Перми официально закрылся
© Служба новостей «URA.RU»
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Рынок «Гача» на картах имеет статус «больше не работает»
Рынок «Гача» на картах имеет статус «больше не работает» Фото:

В Перми официально закрылся оптовый рынок «Гача». На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

«Торговля на рынке „Гача“ окончательно прекратилась. По информации сервиса „Яндекс Карты“, рынок имеет статус „больше не работает“», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Планы по застройке рынка «Гача» многоквартирными жилыми домами краевые власти анонсировали в 2021 году. Владельцы рынка планировали построить на его месте жилые дома, но потом стало известно, что в этом им поможет ижевский девелопер «Талан». Весной 2024 года на рынке снесли павильоны, чтобы освободить землю. 

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В Перми официально закрылся оптовый рынок «Гача». На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». «Торговля на рынке „Гача“ окончательно прекратилась. По информации сервиса „Яндекс Карты“, рынок имеет статус „больше не работает“», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Планы по застройке рынка «Гача» многоквартирными жилыми домами краевые власти анонсировали в 2021 году. Владельцы рынка планировали построить на его месте жилые дома, но потом стало известно, что в этом им поможет ижевский девелопер «Талан». Весной 2024 года на рынке снесли павильоны, чтобы освободить землю. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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