«Потому что Дора — дура»: в Екатеринбурге спустя три переноса сорвали шоу певицы из «черного списка»

В Екатеринбурге спустя три переноса отменили концерт Доры

12 февраля 2025 в 11:34 Размер текста - 17 +

Концерт Доры не может состояться с марта 2024 года Фото: mentaldora в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Спустя три переноса в Екатеринбурге окончательно отказались проводить концерт певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова). Выступление планировали на 14 февраля, но фанатов неожиданно расстроили новостью о том, что шоу не будет вовсе. «Внимание! Концерт Доры, ранее запланированный на 14 февраля, не состоится. За возвратом средств вы можете обратиться по месту приобретения билетов», — пишут организаторы в соцсетях. «Интересно… Я подавала заявку на возврат билетов еще в мае прошлого года, и с того момента тишина. Кто-то вообще смог вернуть деньги?», «Удивительно, как же так?», «Конечно, все виноваты, кроме организаторов. Сначала нужно собрать деньги на несуществующий концерт, а потом с печальными новостями говорить, что он не состоится», «Потому что Дора — дура» (цитата из песни артистки — прим. ред.) — такие комментарии оставляют люди под постом. «Проведение мероприятия в вашем городе оказалось невозможным. Поймите, мы, как и вы, так же ждали концерт, строили планы, прикладывали большие усилия», — отвечает на это организатор. Выступление Шихановой переносили с марта 2024 года. Певица должна была спеть 8 марта, затем — 7 сентября и после — 14 февраля 2025 года. Из-за непонятной ситуации люди начали сдавать билеты, но деньги возвращали не всем: большую часть екатеринбуржцев до сих пор игнорируют на почте, куда просят обращаться организаторы, а сама ивент-команда переходила на оскорбления. По неофициальным данным, три года назад Дора попала в список артистов, с которыми нежелательно сотрудничать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спустя три переноса в Екатеринбурге окончательно отказались проводить концерт певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова). Выступление планировали на 14 февраля, но фанатов неожиданно расстроили новостью о том, что шоу не будет вовсе. «Внимание! Концерт Доры, ранее запланированный на 14 февраля, не состоится. За возвратом средств вы можете обратиться по месту приобретения билетов», — пишут организаторы в соцсетях. «Интересно… Я подавала заявку на возврат билетов еще в мае прошлого года, и с того момента тишина. Кто-то вообще смог вернуть деньги?», «Удивительно, как же так?», «Конечно, все виноваты, кроме организаторов. Сначала нужно собрать деньги на несуществующий концерт, а потом с печальными новостями говорить, что он не состоится», «Потому что Дора — дура» (цитата из песни артистки — прим. ред.) — такие комментарии оставляют люди под постом. «Проведение мероприятия в вашем городе оказалось невозможным. Поймите, мы, как и вы, так же ждали концерт, строили планы, прикладывали большие усилия», — отвечает на это организатор. Выступление Шихановой переносили с марта 2024 года. Певица должна была спеть 8 марта, затем — 7 сентября и после — 14 февраля 2025 года. Из-за непонятной ситуации люди начали сдавать билеты, но деньги возвращали не всем: большую часть екатеринбуржцев до сих пор игнорируют на почте, куда просят обращаться организаторы, а сама ивент-команда переходила на оскорбления. По неофициальным данным, три года назад Дора попала в список артистов, с которыми нежелательно сотрудничать.