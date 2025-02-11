11 февраля 2025

Стюардессу «Уральских авиалиний» признали одной из самых красивых в России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, улыбка, бортпроводник, пассажирский самолет, стюардесса, авиаперевозки
Лилия Дегтярева гордится выбранной профессией (архивное фото) Фото:

Старшая бортпроводница авиакомпании «Уральские авиалинии» Лилия Дегтярева стала полуфиналисткой конкурса «Топ стюардесс 11» 2025 года. Свою карьеру 21-летняя студентка начала в Москве. Об этом рассказала сама участница конкурса красоток.

«Когда-то я приехала в Москву с одним чемоданом и огромной верой в себя. Сегодня я работаю на высоте 10000 метров, с гордостью несу ответственность за безопасность пассажиров и с удовольствием получаю их теплые слова благодарности», — передает сообщество «Топ стюардесс» в соцсети «ВКонтакте» слова Дегтяревой.

Девушка объяснила, что профессия бортпроводника — это не просто красивая форма и романтика полетов, но и ответственность, командная работа, желание делать перелеты комфортными и безопасными. Победу в конкурсе Дегтярева пообещала своим родным.

Ранее URA.RU рассказывало об еще одной стюардессе «Уральских авиалиний» Елене Добрыниной, которой посчастливилось попасть в топ самых красивых. О том, как 35-летняя пермячка попала в авиацию, кто ее поддерживает и какие испытания ждали на пути к финалу, — в материале URA.RU.

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Старшая бортпроводница авиакомпании «Уральские авиалинии» Лилия Дегтярева стала полуфиналисткой конкурса «Топ стюардесс 11» 2025 года. Свою карьеру 21-летняя студентка начала в Москве. Об этом рассказала сама участница конкурса красоток. «Когда-то я приехала в Москву с одним чемоданом и огромной верой в себя. Сегодня я работаю на высоте 10000 метров, с гордостью несу ответственность за безопасность пассажиров и с удовольствием получаю их теплые слова благодарности», — передает сообщество «Топ стюардесс» в соцсети «ВКонтакте» слова Дегтяревой. Девушка объяснила, что профессия бортпроводника — это не просто красивая форма и романтика полетов, но и ответственность, командная работа, желание делать перелеты комфортными и безопасными. Победу в конкурсе Дегтярева пообещала своим родным. Ранее URA.RU рассказывало об еще одной стюардессе «Уральских авиалиний» Елене Добрыниной, которой посчастливилось попасть в топ самых красивых. О том, как 35-летняя пермячка попала в авиацию, кто ее поддерживает и какие испытания ждали на пути к финалу, — в материале URA.RU.
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