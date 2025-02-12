Якушев призвал поставить точку в споре о ЕГЭ

Владимир Якушев призвал не политизировать вопрос о едином экзамене
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Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» призвал прекратить споры о ЕГЭ
Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» призвал прекратить споры о ЕГЭ Фото:

Секретарь Генерального совета партии «Единой России» Владимир Якушев призвал не политизировать вопрос о едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом он заявил во время обсуждения Стратегии развития образования в России на заседании комиссии Генсовета по образованию и науке, передает корреспондент URA. RU.

«Вопрос о ЕГЭ у нас всегда имеет политический окрас, — сказал Якушев. — Во время избирательных кампаний различные политические объединения выносят его на флаг. Я призываю этого не делать. ЕГЭ на сегодня это установленная форма аттестации выпускников и экзамен для поступления в вузы. Если речь заходит о его отмене, то нужно предлагать равноценную систему экзаменов, которая бы соответствовала всем требованиям. Пока конструктивных предложений нет».

В Единый государственный экзамен (ЕГЭ) каждый год вносятся корректировки. И 2025 год не стал исключением. Изменения будут при проведении экзаменов по русскому языку, литературе, информатике, физике и иностранным языкам. 

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Секретарь Генерального совета партии «Единой России» Владимир Якушев призвал не политизировать вопрос о едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом он заявил во время обсуждения Стратегии развития образования в России на заседании комиссии Генсовета по образованию и науке, передает корреспондент URA. RU. «Вопрос о ЕГЭ у нас всегда имеет политический окрас, — сказал Якушев. — Во время избирательных кампаний различные политические объединения выносят его на флаг. Я призываю этого не делать. ЕГЭ на сегодня это установленная форма аттестации выпускников и экзамен для поступления в вузы. Если речь заходит о его отмене, то нужно предлагать равноценную систему экзаменов, которая бы соответствовала всем требованиям. Пока конструктивных предложений нет». В Единый государственный экзамен (ЕГЭ) каждый год вносятся корректировки. И 2025 год не стал исключением. Изменения будут при проведении экзаменов по русскому языку, литературе, информатике, физике и иностранным языкам. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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