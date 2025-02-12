В Ревде задержана вице-мэр

Что вменяют Юлии Анциферовой, пока неясно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ревде (Свердловская область) силовики задержали замглавы Юлию Анциферову, курирующую земельные вопросы и муниципальное имущество. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

Причину задержания он не раскрыл. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ ожидается.

Корреспондент дозвонился до администрации Ревды. Там пояснили, что не обладают информацией по теме. Ответить на вопрос, находится ли Анциферова на рабочем месте, тоже не смогли.

По предварительным данным, задержание чиновницы может быть связано с уголовным делом против арестованного экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Ему вменяют получение взятки в крупном размере. По данным URA.RU, в его деле также фигурирует замминистра Андрей Кислицын и бывший замминистра Игорь Чикризов.

На прошлой неделе были арестованы бизнесмен Сарраф Мамедов и экс-замглавы Дегтярска Виктор Солдатов. Обоих обвиняют в коррупции. По данным URA.RU, Мамедов через Солдатова мог дать взятку мэру Вадиму Пильникову (недавно вышел из СИЗО под домашний арест).

Кроме того, под уголовное преследование попал начальник управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексей Харламов. По данным агентства, его обвиняют во взятке за контракт на возведение школы от коммерческой фирмы. Все это, по слухам, может быть звеньями дела Смирнова. Подробнее о нем — в сюжете URA.RU.