Мэра Дегтярска Пильникова, обвиненного во взятке, выпустили из СИЗО

10 февраля 2025 в 16:41 Размер текста - 17 +

Вадим Пильников был под стражей с 7 декабря 2024-го Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска Арестованного по делу о коррупции мэра Дегтярска (Свердловская область) Вадима Пильникова выпустили из следственного изолятора. Его перевели под домашний арест, сказали URA.RU в Ревдинском горсуде. «Следователи обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. Его удовлетворили. Под домашним арестом Пильников будет до 5 апреля», — сообщили в инстанции. По неподтвержденным данным, чиновника отпустили домой после того, как он дал показания на экс-главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, который арестован за взятку. Другой источник URA.RU сообщил, что в СИЗО Пильников якобы дал показания на застройщика Саррафа Мамедова. Последнего также арестовали. По версии следствия, Мамедов передал деньги экс-заму Пильникова — Виктору Солдатову (тоже попал под стражу), а тот по цепочке отдал их мэру. Средства предназначались, чтобы Пильников подписал акты о выполнении работ Мамедовым. При этом работы якобы были выполнены некачественно (сторона Мамедова эти сведения опровергает). Адвокат предпринимателя Вячеслав Войнов говорил URA.RU, что Пильников якобы требовал взятку от Мамедова. Тому пришлось согласиться. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованного по делу о коррупции мэра Дегтярска (Свердловская область) Вадима Пильникова выпустили из следственного изолятора. Его перевели под домашний арест, сказали URA.RU в Ревдинском горсуде. «Следователи обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. Его удовлетворили. Под домашним арестом Пильников будет до 5 апреля», — сообщили в инстанции. По неподтвержденным данным, чиновника отпустили домой после того, как он дал показания на экс-главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, который арестован за взятку. Другой источник URA.RU сообщил, что в СИЗО Пильников якобы дал показания на застройщика Саррафа Мамедова. Последнего также арестовали. По версии следствия, Мамедов передал деньги экс-заму Пильникова — Виктору Солдатову (тоже попал под стражу), а тот по цепочке отдал их мэру. Средства предназначались, чтобы Пильников подписал акты о выполнении работ Мамедовым. При этом работы якобы были выполнены некачественно (сторона Мамедова эти сведения опровергает). Адвокат предпринимателя Вячеслав Войнов говорил URA.RU, что Пильников якобы требовал взятку от Мамедова. Тому пришлось согласиться. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.