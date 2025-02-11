Житель Ноябрьска (ЯНАО) внезапно набросился на автобус — бил по стеклам и зеркалам. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Стала свидетелем странной ситуации: автобус №2А стоял на супермаркете. На автобус напал мужчина — бил по стеклам, сбивал зеркала. Подозреваю, что он с ближнего зарубежья», — сообщила жительница Ноябрьска в telegram-канале NSK.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по ЯНАО. Данный факт был зарегистрирован в ОМВД России по городу Ноябрьску.
«В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что на видео местный житель 2004 года рождения, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в полиции.
В Ноябрьске, где произошло нападение на автобус, ранее уже случались инциденты, вызывающие общественный резонанс. Например, ранее ребенок чуть не попал под автомобиль возле гипермаркета.
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