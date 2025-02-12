Суд признал законной передачу земли в Сургуте компании «Самолет» без торгов

Арбитражный суд признал законной передачу земельных участков в Сургуте в аренду без торгов компании «Самолет-Регионы». Застройщик возведет на этой территории жилые корпуса научно-технологического центра «Юнити Парк». Компания «РеноваСистемс» пыталась оспорить эту сделку: обратилась в суд с требованием признать решение властей о передаче земли незаконным.
«Материалами дела подтверждается соблюдение органами исполнительной власти Югры установленного порядка предоставления земельного участка и отсутствие оснований для принятия решения об отказе в его предоставлении обществу „Самолет-Регионы“. В удовлетворении заявленных ООО „Реновасистемс“ требований отказать», — говорится в тексте решения суда.
Истцом по делу выступила компания «РеноваСистемс», которая заявила, что передача участков в аренду произошла с нарушениями. В частности, по ее мнению, на момент подачи заявки участки находились в аренде у другой организации, а заявка «Самолет-Регионы» не соответствовала установленным требованиям. «На момент подачи и рассмотрения заявления компании „Самолет-Регионы“ испрашиваемые земельные участки были обременены правами третьих лиц, а именно находились в долгосрочной аренде у Фонда научно-технологического развития Югры, что напрямую противоречит Земельному кодексу и порядку предоставления земли, утвержденному самим регионом», — пояснили URA.RU в компании «РеноваСистемс».
По словам представителей «РеноваСистемс», власти ХМАО намеренно изменили процедуру, чтобы гарантировать передачу земли именно «Самолет-Регионы», опасаясь, что она достанется другому застройщику. «Буквально через три дня после подачи заявления „Самолет-Регионы“ на указанные земельные участки также стал претендовать местный застройщик — „Сибпромстрой-Югория“. Действующий на тот момент порядок предусматривал рассмотрение заявлений, поданных в порядке очередности. Таким образом, в случае принятия решения об отказе по заявлению „Самолет-Регионы“, был риск, что земельные участки уйдут другому лицу», — рассказали в компании.
Правительство ХМАО, Департамент экономического развития Югры и Департамент по управлению госимуществом настаивали на законности сделки. Они доказали в суде, что все этапы передачи земли соответствовали закону. На момент принятия решения об аренде участки не имели обременений, а проверка показала финансовую состоятельность застройщика. Доводы «РеноваСистемс» о нарушениях не подтвердились, а их иск был отклонен еще и из-за пропуска срока подачи. Компания может обжаловать решение суда в течение месяца.
Ранее URA.RU писало, что Департамент экономического развития округа подписал с ГК «Самолет»»» инвестиционное соглашение на восемь лет, по которому застройщик вложит 30 млрд рублей в строительство ИНТЦ «Юнити Парк» в Сургуте. Компания построит школу, детский сад и160 тысяч квадратных метров жилья. В октябре «РеноваСистемс» обратилась в суд, заявив о незаконности этой сделки.
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