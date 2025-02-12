«Скинули с чердака»: появилась новая версия загадочной гибели подростка в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле подростка жестоко избили и скинули с чердака

12 февраля 2025 в 18:32 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла еще 3 февраля (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подростка, тело которого обнаружили 3 февраля возле высотки в Нижнем Тагиле (Свердловская область), могли убить и скинуть с чердака. Такую версию, прорабатываемую силовиками, URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным органам. «По предварительным данным, у 15-летнего юноши нашли побои. Есть версия, что его могли жестоко избить и скинуть с чердака. Уголовно дело передали в Следственный комитет Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. В областном СКР от комментариев воздержались. О гибели школьника стало известно вечером 3 февраля. Предварительно, за сутки до этого он сбежал из дома. И якобы пошел с другом за закладкой. О том, что у подростка могут быть проблемы с наркотиками, ранее говорили его знакомые. Перед ЧП он оставил таинственное послание возлюбленной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подростка, тело которого обнаружили 3 февраля возле высотки в Нижнем Тагиле (Свердловская область), могли убить и скинуть с чердака. Такую версию, прорабатываемую силовиками, URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным органам. «По предварительным данным, у 15-летнего юноши нашли побои. Есть версия, что его могли жестоко избить и скинуть с чердака. Уголовно дело передали в Следственный комитет Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. В областном СКР от комментариев воздержались. О гибели школьника стало известно вечером 3 февраля. Предварительно, за сутки до этого он сбежал из дома. И якобы пошел с другом за закладкой. О том, что у подростка могут быть проблемы с наркотиками, ранее говорили его знакомые. Перед ЧП он оставил таинственное послание возлюбленной.