«Скинули с чердака»: появилась новая версия загадочной гибели подростка в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле подростка жестоко избили и скинули с чердака
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Обрушение крыши в центре для бездомных. Челябинск, следственный комитет, ск
Трагедия произошла еще 3 февраля (архивное фото) Фото:

Подростка, тело которого обнаружили 3 февраля возле высотки в Нижнем Тагиле (Свердловская область), могли убить и скинуть с чердака. Такую версию, прорабатываемую силовиками, URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным органам.

«По предварительным данным, у 15-летнего юноши нашли побои. Есть версия, что его могли жестоко избить и скинуть с чердака. Уголовно дело передали в Следственный комитет Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. В областном СКР от комментариев воздержались.

О гибели школьника стало известно вечером 3 февраля. Предварительно, за сутки до этого он сбежал из дома. И якобы пошел с другом за закладкой. О том, что у подростка могут быть проблемы с наркотиками, ранее говорили его знакомые. Перед ЧП он оставил таинственное послание возлюбленной.

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Подростка, тело которого обнаружили 3 февраля возле высотки в Нижнем Тагиле (Свердловская область), могли убить и скинуть с чердака. Такую версию, прорабатываемую силовиками, URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным органам. «По предварительным данным, у 15-летнего юноши нашли побои. Есть версия, что его могли жестоко избить и скинуть с чердака. Уголовно дело передали в Следственный комитет Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. В областном СКР от комментариев воздержались. О гибели школьника стало известно вечером 3 февраля. Предварительно, за сутки до этого он сбежал из дома. И якобы пошел с другом за закладкой. О том, что у подростка могут быть проблемы с наркотиками, ранее говорили его знакомые. Перед ЧП он оставил таинственное послание возлюбленной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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