«Скинули с чердака»: появилась новая версия загадочной гибели подростка в Нижнем Тагиле

Подростка, тело которого обнаружили 3 февраля возле высотки в Нижнем Тагиле (Свердловская область), могли убить и скинуть с чердака. Такую версию, прорабатываемую силовиками, URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным органам.
«По предварительным данным, у 15-летнего юноши нашли побои. Есть версия, что его могли жестоко избить и скинуть с чердака. Уголовно дело передали в Следственный комитет Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. В областном СКР от комментариев воздержались.
О гибели школьника стало известно вечером 3 февраля. Предварительно, за сутки до этого он сбежал из дома. И якобы пошел с другом за закладкой. О том, что у подростка могут быть проблемы с наркотиками, ранее говорили его знакомые. Перед ЧП он оставил таинственное послание возлюбленной.
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