В Росреестре объявили об изменениях правил регистрации земельных участков

С 1 марта 2025 года в России невозможно будет зарегистрировать сделки с земельными участками, если информация о границах этих участков не будет внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Росреестра.
«С 1 марта 2025 года регистрационные действия в отношении земельного участка не смогут быть выполнены, если в ЕГРН отсутствуют сведения о местоположении его границ. Также нельзя будет поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или объект незавершенного строительства, расположенные на земельном участке без учтенных границ», — указывается в сообщении Росреестра.
Изменения в регистрации сделок с земельными участками, требующие обязательного внесения информации о границах в ЕГРН, направлены на устранение ошибок и споров по территориальной принадлежности. Это продолжение усилий правительства по актуализации сведений в реестре, что поможет вовлечь их в хозяйственный оборот и улучшить качество данных в ЕГРН.
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