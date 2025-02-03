Власти поставят на учет «заброшки» во всех регионах

Власти ускорят перепись заброшенных участков и зданий во всех регионах. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, это позволит к концу 2030 года обеспечить полноту и качество сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и вовлечь земли и помещения в хозяйственный оборот. Эксперты URA.RU считают, что перепродажа такой недвижимости пополнит госбюджет.
«С 2021 года эти вопросы, в том числе решаются в рамках госпрограммы “Национальная система пространственных данных„. За это время силами Росреестра и ППК “Роскадастр„ в ЕГРН внесены 191 граница между субъектами и 1,85 тысячи границ муниципальных образований. В три раза больше, чем за предыдущие 10 лет, внесено границ территориальных зон — 298,6 тысячи Исправлено 1,9 млн реестровых ошибок. Количество объектов с правообладателями увеличилось на 18,1 млн», — рассказал Марат Хуснуллин.
Предстоит еще очень многое сделать по выявлению, учету и вовлечению в оборот неиспользуемых объектов недвижимости, уточнил Хуснуллин. Так, нет сведений о правообладателях 29,9 млн объектов, у 17,4 млн земельных участков нет границ. Сейчас темпы работы будут нарастать, потому что методику испробовали в «пилотных» регионах — Костромской, Липецкой, Новгородской, Омской, Пензенской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областях, Приморском и Хабаровском краях, республиках Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Еврейской автономной области и Ханты-Мансийском автономном округе.
В законодательстве прописана обязанность собственника нести ответственность за свое имущество, следить за его сохранностью, страховать риски и платить налоги, поэтому власти актуализируют сведения для ЕГРН, объяснил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Поскольку в России много заброшенных участков, бывших колхозных и совхозных земель, обанкротившихся или разорившихся предприятий, земли в буквальном смысле приходят в запустение. Формально у них есть собственники, по факту они никому не нужны, здания на них разрушаются и становятся опасными. Власти не могут передать или продать их новым собственникам, а бюджет не получает налогов и доходов с этих территорий», — пояснил Климанов.
В России большой объем неиспользованного земельного фонда, особенно подальше от Москвы и центральных регионов, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. «Сейчас власти посылают сигнал: всем, кто считает эти участки или здания своими, надо привести в порядок документы, заявить свои права собственности и актуализировать данные в реестрах, чтобы не потерять их», — резюмировал эксперт.
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