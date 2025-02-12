В Госдуме хотят дать скидку на ЖКУ для многодетных семей

В Госдуме предложили скидку в 50% на ЖКУ для многодетных семей. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил ввести единый федеральный подход к предоставлению льгот на оплату счетов для многодетных семей по всей России.
«Сегодня многодетные семьи имеют право на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг — минимальная скидка, установленная федеральным законодательством, составляет 30 процентов. При этом регионы могут увеличить скидку, кроме того, они вправе предоставлять льготы на оплату иных услуг», — отметил Колунов в интервью РИА Новости. Он также подчеркнул, что скидка должна предоставляться только на жилье, где проживают все члены семьи, чтобы избежать мошенничества с несколькими квартирами.
Ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты РФ готовит законопроект, предоставляющий новые льготы для семей с детьми. Так, многодетные родители получили возможность обратиться в Социальный фонд для перерасчета своей страховой пенсии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.