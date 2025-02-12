12 февраля 2025

В Госдуме хотят дать скидку на ЖКУ для многодетных семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Инициатива призвана повысить рождаемость в стране и поддержать семьи
Инициатива призвана повысить рождаемость в стране и поддержать семьи Фото:

В Госдуме предложили скидку в 50% на ЖКУ для многодетных семей. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил ввести единый федеральный подход к предоставлению льгот на оплату счетов для многодетных семей по всей России.

«Сегодня многодетные семьи имеют право на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг — минимальная скидка, установленная федеральным законодательством, составляет 30 процентов. При этом регионы могут увеличить скидку, кроме того, они вправе предоставлять льготы на оплату иных услуг», — отметил Колунов в интервью РИА Новости. Он также подчеркнул, что скидка должна предоставляться только на жилье, где проживают все члены семьи, чтобы избежать мошенничества с несколькими квартирами.

Ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты РФ готовит законопроект, предоставляющий новые льготы для семей с детьми. Так, многодетные родители получили возможность обратиться в Социальный фонд для перерасчета своей страховой пенсии.

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В Госдуме предложили скидку в 50% на ЖКУ для многодетных семей. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил ввести единый федеральный подход к предоставлению льгот на оплату счетов для многодетных семей по всей России. «Сегодня многодетные семьи имеют право на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг — минимальная скидка, установленная федеральным законодательством, составляет 30 процентов. При этом регионы могут увеличить скидку, кроме того, они вправе предоставлять льготы на оплату иных услуг», — отметил Колунов в интервью РИА Новости. Он также подчеркнул, что скидка должна предоставляться только на жилье, где проживают все члены семьи, чтобы избежать мошенничества с несколькими квартирами. Ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты РФ готовит законопроект, предоставляющий новые льготы для семей с детьми. Так, многодетные родители получили возможность обратиться в Социальный фонд для перерасчета своей страховой пенсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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