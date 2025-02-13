ВСУ активно атаковали Липецкую область: карта СВО за 13 февраля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки атаковали Липецкую область. Удар пришелся по станции аэрации, пострадала одна девушка. Кроме того, колонна МАГАТЭ, направляясь к Запорожской АЭС, была обстреляна артиллерией. Ход событий и карта спецоперации на 13 февраля — в материале URA.RU.
ВСУ атаковали Липецкую область
За прошедшую ночь дежурные средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА над территорией России. Доклад Минобороны передает ТАСС.
37 дронов в Брянской области, по 12 беспилотников в Курской и Липецкой областях, девять в Тверской, по три в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской, и один в Ростовской области.
В Липецкой области один из беспилотников упал на территорию местной станции аэрации, в результате чего пострадала сотрудница предприятия. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что женщина была госпитализирована и получает необходимую медицинскую помощь. При этом работа станции не была нарушена.
ВСУ атаковали колонну МАГАТЭ
Министерство обороны РФ сообщило о 12 ударах, нанесенных ВСУ по автоколонне МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). Группа направлялась к Запорожской атомной электростанции.
В результате атаки автомобили колонны получили повреждения. В Минобороны подчеркнули, что причиной срыва ротации экспертов МАГАТЭ стали именно действия украинской стороны.
Массовая атака по Белгородской области
За последние сутки ВСУ осуществили атаку на Белгородскую область, используя более 50 беспилотников. В результате налета один человек скончался и пятеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
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