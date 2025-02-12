Семьям двух погибших в шахте в Соликамске сотрудников рудника окажут помощь. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Соликамского округа Александр Русанов.
«В шахте СКРУ-3 ПАО „Уралкалий“ в ходе осмотра ствола из-за отслоения нароста соли от крепи два работника рудника получили смертельные травмы. Выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших сотрудников. Им окажут всю необходимую помощь», — пишет Русанов.
Ранее URA.RU рассказывало, что несчастный случай произошел 13 февраля в 10:00. Соболезнования родным погибших принесли губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и «Уралкалий». Сейчас Соликамская городская прокуратура проводит проверку. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шахтеров.
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