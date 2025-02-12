12 февраля 2025

Семьям погибших в шахте в Соликамске сотрудников окажут помощь

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Глава Соликамского округа пообещал оказать помощь семьям погибших шахтеров
Глава Соликамского округа пообещал оказать помощь семьям погибших шахтеров Фото:
новость из сюжета
ЧП на шахте «Уралкалия» в Соликамске

Семьям двух погибших в шахте в Соликамске сотрудников рудника окажут помощь. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Соликамского округа Александр Русанов.

«В шахте СКРУ-3 ПАО „Уралкалий“ в ходе осмотра ствола из-за отслоения нароста соли от крепи два работника рудника получили смертельные травмы. Выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших сотрудников. Им окажут всю необходимую помощь», — пишет Русанов.

Ранее URA.RU рассказывало, что несчастный случай произошел 13 февраля в 10:00. Соболезнования родным погибших принесли губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и «Уралкалий». Сейчас Соликамская городская прокуратура проводит проверку. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шахтеров.

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Семьям двух погибших в шахте в Соликамске сотрудников рудника окажут помощь. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Соликамского округа Александр Русанов. «В шахте СКРУ-3 ПАО „Уралкалий“ в ходе осмотра ствола из-за отслоения нароста соли от крепи два работника рудника получили смертельные травмы. Выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших сотрудников. Им окажут всю необходимую помощь», — пишет Русанов. Ранее URA.RU рассказывало, что несчастный случай произошел 13 февраля в 10:00. Соболезнования родным погибших принесли губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и «Уралкалий». Сейчас Соликамская городская прокуратура проводит проверку. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шахтеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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