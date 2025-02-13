Россияне ужаснулись новыми тарифами ЖКХ

Цены на электроэнергию в частных домах России существенно возросли, увеличившись в 2,5–3 раза. Россияне сталкиваются с новыми тарифами ЖКХ, получая счета за электричество на сумму до 50 тысяч рублей в месяц.
«Стоимость электричества в частных домах подскочила в 2,5–3 раза. Россияне подводят итоги первого месяца новых тарифов ЖКХ, получая платёжки за электроэнергию на 50 тысяч рублей», — сообщает сообщает telegram-канал SHOT. Владельцы частных домов, использующие электрокотлы для отопления, выразили удивление в отношении новой платежной системы.
По данным канала, в январе жители Ямало-Ненецкого автономного округа получили счета за месяц на сумму от 35 до 50 тысяч рублей, как сообщили местные жители. В более теплом Краснодарском крае суммы достигли до 30 тысяч рублей, хотя месяцем ранее стоимость была в 2,5 раза ниже. Жительница Подмосковья, владеющая домом площадью 90 кв. метров, заплатила за январь 23 тысячи рублей вместо обычных десяти, при этом она не проживает в доме постоянно, а лишь поддерживает отопление, чтобы предотвратить замерзание водяных полов.
С начала 2025 года в 73 регионах России введены дифференцированные ставки на потребление электроэнергии. Такая мера являлась необходимой для исключения из числа льготников тех физических лиц, которые не имеют права на получение электричества по сниженным тарифам.
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