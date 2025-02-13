Почему в России закрылись валютные пункты: что будет с рублем после разговора Путина и Трампа

На фоне новостей о телефонном разговоре президентов России и США, российский рынок значительно вырос. Индекс IMOEX2, отражающий динамику валютного рынка, показал рост на 5,78%, достигнув отметки 3200,34 процентных пункта 12 февраля. На следующий день, индекс Мосбиржи продолжил рост, увеличившись на 6,35% до 3217,75 пунктов. URA.RU рассказывает, что будет с российским рублем в ближайшее время по данным российских финансистов. Эксперты в разговоре с РБК предполагают, что потенциальное ослабление санкций, наоборот, негативно скажется на рубле.
В настоящий момент курс доллара к рублю на Форекс упал ниже 90 рублей, что произошло впервые за последние пять месяцев. Обменники приостановили свою работу в связи с произошедшим.
Обменники не хотят продавать доллар по дешевке
В России обменные пункты приостановили свою деятельность 13 февраля после резкого снижения курса доллара, последовавшего за переговорами между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Операционисты объяснили такое решение резким падением американской валюты по отношению к рублю. Они не хотят реализовывать доллар по сниженной цене.
В связи с этим в тех обменных пунктах, которые еще функционируют, зафиксирован значительный разрыв между курсами покупки и продажи доллара, что позволяет минимизировать потери. Так, средний курс покупки доллара в банках достигает 97 рублей, а продажи — около 91 рубля.
Будущее доллара и рубля
Почему рубль может упасть
Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец отмечает, что первичное укрепление рубля логично из-за перекладывания инвесторами средств из валютных активов в рублевые. Однако дальнейшие перспективы рубля остаются неопределенными. Введение санкций в 2022 году ускорило импортозамещение, что временно поддержало курс рубля. Однако смягчение санкций может привести к росту импорта и потенциальному ослаблению рубля в долгосрочной перспективе.
Экспортная неопределенность
Ситуация с экспортом также остается неоднозначной. Снижение дисконта на российскую нефть может быть компенсировано падением цен на сырьевом мировом рынке. По мнению представителя из финансовой группы «Финам» Александра Потавина, текущее укрепление рубля может быть краткосрочным и нивелироваться из-за падения цен на нефть.
Прогнозы на будущее
Антон Прокудин из УК «Ингосстрах-Инвестиции» предполагает, что курс доллара может подняться выше 110 рублей к концу года, особенно если мирные переговоры по Украине приведут к восстановлению импорта. Это будет более значимым фактором для рубля, чем уход дисконтов на российскую нефть.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.