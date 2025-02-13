Власти Екатеринбурга закупят полсотни новых трамваев

Транспорт закупят в течение 2025 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Екатеринбурга намерены закупить 50 новых трамваев в 2025 году. Конкурс на поставку первой партии составов запланировано объявить в течение первого квартала. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов в ходе пресс-подхода.

«В планах, чтобы до конца года были объявлены конкурсы на 50 трамваев — это наша задача „максимум“, которую мы ставим. Надо понимать, какова стоимость трамвая», — сказал Орлов, добавив, что губернатор Евгений Куйвашев поддерживает администрацию Екатеринбурга в этом вопросе.

Сначала мэрия объявит конкурс на 15 трамваев, потом на 35. «Все это мы постараемся сделать в течение года», — подчеркнул градоначальник.

Совсем недавно на 15-й маршрут в Екатеринбурге вывели новый низкопольный трамвай «Львенок», купленный у московской «ПК Транспортные системы» за 83,3 миллиона рублей. Вместе с ним власти планировали купить еще один трамвай от Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область), который изготавливает составы «Кастор».

Мэрия перешла к обновлению трамвайного парка после закупки 50 новых троллейбусов. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.