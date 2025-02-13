Песков намекнул, где могут пройти переговоры по окончанию конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Эр-Рияд (Саудовская Аравия) может стать местом переговоров по завершению украинского конфликта. По его словам, Саудовская Аравия и Россия поддерживают конструктивные отношения, что делает этот город подходящим для важных встреч.
«Эр-Рияд фигурировал как возможное место встречи двух президентов (главы США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина — прим. URA.RU) во время беседы», — рассказал Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Представитель Кремля также отметил, что Саудовская Аравия — это страна, с которой у России ведется конструктивное взаимодействие в разных областях. Поэтому с этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит, подытожил Песков.
В разговоре с Зарубиным Дмитрий Песков также отметил, что Украина также будет задействована в переговорах по окончанию российской СВО. Также будет обсуждение вовлеченности Киева в диалог.
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