Песков намекнул, где могут пройти переговоры по окончанию конфликта на Украине

Песков: Саудовская Аравия подходит для переговоров по концу СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков отметил, что переговоры по Украине могут пройти в Саудовской Аравии
Дмитрий Песков отметил, что переговоры по Украине могут пройти в Саудовской Аравии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Эр-Рияд (Саудовская Аравия) может стать местом переговоров по завершению украинского конфликта. По его словам, Саудовская Аравия и Россия поддерживают конструктивные отношения, что делает этот город подходящим для важных встреч.

«Эр-Рияд фигурировал как возможное место встречи двух президентов (главы США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина — прим. URA.RU) во время беседы», — рассказал Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Представитель Кремля также отметил, что Саудовская Аравия — это страна, с которой у России ведется конструктивное взаимодействие в разных областях. Поэтому с этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит, подытожил Песков. 

В разговоре с Зарубиным Дмитрий Песков также отметил, что Украина также будет задействована в переговорах по окончанию российской СВО. Также будет обсуждение вовлеченности Киева в диалог.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Эр-Рияд (Саудовская Аравия) может стать местом переговоров по завершению украинского конфликта. По его словам, Саудовская Аравия и Россия поддерживают конструктивные отношения, что делает этот город подходящим для важных встреч. «Эр-Рияд фигурировал как возможное место встречи двух президентов (главы США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина — прим. URA.RU) во время беседы», — рассказал Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Представитель Кремля также отметил, что Саудовская Аравия — это страна, с которой у России ведется конструктивное взаимодействие в разных областях. Поэтому с этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит, подытожил Песков.  В разговоре с Зарубиным Дмитрий Песков также отметил, что Украина также будет задействована в переговорах по окончанию российской СВО. Также будет обсуждение вовлеченности Киева в диалог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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