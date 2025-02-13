Пермский владелец затонувшего в Черном море танкера обжалует штраф

Владельцы танкеров, потерпевших крушение в Черном море, обжалуют решение суда о штрафах. Ответчики себя виновными не признают, сообщила юрист Ольга Паутова, представляющая интересы московского ЗАО «Волгатранснефть» и пермского ООО «Кама шиппинг».
«Защита обжалует все штрафы, поскольку компании считают — их вины в произошедшем нет. Катастрофы с крушением танкеров удалось бы избежать, если бы фрахтователи вовремя разгрузили суда», — на мнение Ольга Паутовой ссылаются «Известия».
Ранее по решению Арбитражного суд Краснодарского края пермского владельца судна «Волгонефть-212» оштрафовали на 30 тысяч рублей. Столичная компания, которой принадлежат танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-109», должна выплатить по 300 тысяч рублей за каждое судно.
ЧП в Керченском проливе произошло в середине декабря прошлого года. В результате крушения «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» погиб один моряк, 13 членов экипажа удалось спасти. В воду попало порядка 2,5 тысячи тонн нефтепродуктов. Загрязнение достигло побережья Анапы, Крыма и Севастополя. По данным Минтранса РФ, оба судна были застрахованы на 40 млн долларов.
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