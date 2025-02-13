Кубанский нефтезавод атаковали украинские беспилотники. Местные жители сообщают о многочисленных взрывах в небе в Славянске-на-Кубани и работе ПВО.
«Предварительно, украинский дрон вечером пытался атаковать НПЗ. В Славянске-на-Кубани жители рассказали, что один из БЛПА был сбит рядом с городом. Было слышно не менее пяти взрывов над городом», — сообщает telegram-канал Shot.
На месте падения сбитого дрона начался пожар. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается.
Ранее ВСУ предприняли попытку сорвать транспортировку экспортной нефти в Новгородской области. Утром над распределительной станцией «Транснефть Балтика» был сбит вражеский БПЛА.
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