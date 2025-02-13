13 февраля 2025

На кубанский нефтезавод напали беспилотники. Видео

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После сбития БПЛА начался пожар (фото из архива)
После сбития БПЛА начался пожар (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Кубанский нефтезавод атаковали украинские беспилотники. Местные жители сообщают о многочисленных взрывах в небе в Славянске-на-Кубани и работе ПВО.

«Предварительно, украинский дрон вечером пытался атаковать НПЗ. В Славянске-на-Кубани жители рассказали, что один из БЛПА был сбит рядом с городом. Было слышно не менее пяти взрывов над городом», — сообщает telegram-канал Shot.

На месте падения сбитого дрона начался пожар. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается. 

Ранее ВСУ предприняли попытку сорвать транспортировку экспортной нефти в Новгородской области. Утром над распределительной станцией «Транснефть Балтика» был сбит вражеский БПЛА. 

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Кубанский нефтезавод атаковали украинские беспилотники. Местные жители сообщают о многочисленных взрывах в небе в Славянске-на-Кубани и работе ПВО. «Предварительно, украинский дрон вечером пытался атаковать НПЗ. В Славянске-на-Кубани жители рассказали, что один из БЛПА был сбит рядом с городом. Было слышно не менее пяти взрывов над городом», — сообщает telegram-канал Shot. На месте падения сбитого дрона начался пожар. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается.  Ранее ВСУ предприняли попытку сорвать транспортировку экспортной нефти в Новгородской области. Утром над распределительной станцией «Транснефть Балтика» был сбит вражеский БПЛА. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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