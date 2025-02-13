13 февраля 2025

Трамп успокоил Зеленского, допустив Украину на мирные переговоры

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Дональда Трампа, Киев должен принять участие в обсуждении механизмов урегулировании конфликта
По мнению Дональда Трампа, Киев должен принять участие в обсуждении механизмов урегулировании конфликта Фото:

Украине разрешили участвовать в обсуждении мирного урегулирования противостояния с РФ. Такой сигнал президент США дал офису украинского президента Владимира Зеленского.

«Киев будет участвовать в любых переговорах по прекращению конфликта с Москвой» — сказал Трамп, беседуя с журналистами, его слова приводит AFP. Сообщение размещено в соцсети X.

Чаяния киевского режима охладели, когда американский президент сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, и лишь затем — Зеленскому. Обозреватели Financial Times усмотрели в этом намек — у Трампа свое видение, как завершить конфликт. Он не собирается подстраиваться под нужды Киева или ЕС, считают журналисты. Зеленский лично признался после этого, что действия Трампа его обидели. Произошедшее он назвал «не очень приятным».

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Украине разрешили участвовать в обсуждении мирного урегулирования противостояния с РФ. Такой сигнал президент США дал офису украинского президента Владимира Зеленского. «Киев будет участвовать в любых переговорах по прекращению конфликта с Москвой» — сказал Трамп, беседуя с журналистами, его слова приводит AFP. Сообщение размещено в соцсети X. Чаяния киевского режима охладели, когда американский президент сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, и лишь затем — Зеленскому. Обозреватели Financial Times усмотрели в этом намек — у Трампа свое видение, как завершить конфликт. Он не собирается подстраиваться под нужды Киева или ЕС, считают журналисты. Зеленский лично признался после этого, что действия Трампа его обидели. Произошедшее он назвал «не очень приятным».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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