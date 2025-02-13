Трамп захотел поскорее встретиться с Путиным и Цзиньпином из-за ядерного оружия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил желание в ближайшее время организовать встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом он рассказал журналистам.
«Я вернулся, а весь мир будто взлетает на воздух. Так что, когда мы с этим разберемся, я бы хотел, чтобы одни из первых моих встреч были с Си, с российским президентом Путиным. Мы можем это сделать. Я думаю, мы будем в состоянии сделать это скоро», — заявил Трамп. Трансляцию из Овального кабинета ведет канал Fox News на Youtube.
Президент США также рассказал, что поверил словам российского лидера Владимира Путина о его желании урегулировать конфликт на Украине. Кроме того, Трамп подчеркнул, что хотел бы вернуть Россию в G7.
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