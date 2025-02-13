Трамп похвалил себя за умерший после его угроз БРИКС

БРИКС умер после угроз США ввести 100%-ые пошлины на продукцию входящих в организацию стран. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, который сам ранее выступал с угрозами повысить торговые пошлины.
«Если БРИКС хочет играть в игры, эти страны не будут торговать с нами. А если торговля и будет вестись, то как минимум по 100-процентному тарифу. БРИКС умер в ту же минуту, как я сказал об этом», — сказал Трамп перед журналистами в Овальном кабинете. Трансляцию вел Fox News на youtube-канале.
В ходе общения с прессой президент США также отметил, что хочет вернуть Россию в G7. По его словам, Америка допустила ошибку, когда исключила РФ из организации. Он также сообщил, что обе страны проведут встречу по поводу урегулирования конфликта на Украине. Первые переговоры между США и Россией пройдут 14 февраля в Мюнхене.
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