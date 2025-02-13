13 февраля 2025

Трамп похвалил себя за умерший после его угроз БРИКС

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп регулярно критикует БРИКС за то, что организация стремится отказаться от доллара
Трамп регулярно критикует БРИКС за то, что организация стремится отказаться от доллара Фото:

БРИКС умер после угроз США ввести 100%-ые пошлины на продукцию входящих в организацию стран. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, который сам ранее выступал с угрозами повысить торговые пошлины.

«Если БРИКС хочет играть в игры, эти страны не будут торговать с нами. А если торговля и будет вестись, то как минимум по 100-процентному тарифу. БРИКС умер в ту же минуту, как я сказал об этом», — сказал Трамп перед журналистами в Овальном кабинете. Трансляцию вел Fox News на youtube-канале.

В ходе общения с прессой президент США также отметил, что хочет вернуть Россию в G7. По его словам, Америка допустила ошибку, когда исключила РФ из организации. Он также сообщил, что обе страны проведут встречу по поводу урегулирования конфликта на Украине. Первые переговоры между США и Россией пройдут 14 февраля в Мюнхене.

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БРИКС умер после угроз США ввести 100%-ые пошлины на продукцию входящих в организацию стран. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, который сам ранее выступал с угрозами повысить торговые пошлины. «Если БРИКС хочет играть в игры, эти страны не будут торговать с нами. А если торговля и будет вестись, то как минимум по 100-процентному тарифу. БРИКС умер в ту же минуту, как я сказал об этом», — сказал Трамп перед журналистами в Овальном кабинете. Трансляцию вел Fox News на youtube-канале. В ходе общения с прессой президент США также отметил, что хочет вернуть Россию в G7. По его словам, Америка допустила ошибку, когда исключила РФ из организации. Он также сообщил, что обе страны проведут встречу по поводу урегулирования конфликта на Украине. Первые переговоры между США и Россией пройдут 14 февраля в Мюнхене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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