Минпромторг собирается обязать пищевую отрасль укладываться в нормативы ГОСТов, которые сейчас в РФ носят добровольный характер. В ответ производители утверждают, что повышение требований к качеству продукции может привести к их исчезновению, пишет газета «Известия».
«Минпромторг выступает с предложением внести изменения в закон о стандартизации, чтобы собственные технические условия производителей продуктов питания не противоречили действующим ГОСТам. Это означает, что министерство хочет сделать соблюдение ГОСТов обязательным для всех производителей. Тем не менее, представители бизнеса выражают обеспокоенность, утверждая, что госстандарты уже устарели, и при введении таких требований некоторые продукты могут исчезнуть с прилавков магазинов», — сообщают «Известия».
Издание сообщает, что крупнейшие производители в России обратились к Минсельхозу с просьбой не поддерживать инициативу Минпромторга. В письме такие организации, как Союзмолоко, Национальная мясная ассоциация, «Русбренд», «Руспродсоюз» и другие производители продуктов указали, что, например, добавление витаминов и минералов, которые не включены в ГОСТы, фактически окажется под запретом до внесения необходимых изменений. Это может замедлить развитие и производство новых товаров, включая детское, диабетическое, функциональное и спортивное питание, что, в свою очередь, может привести к нехватке товаров и опустошению продуктовых полок в магазинах.
С 1 апреля 2025 года в России вступит в силу национальный стандарт ГОСТ Р «Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт». Эти рекомендации позволят повысить знания потребителей о российских винах и популяризировать их.
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