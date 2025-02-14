ВСУ ночью попытались атаковать Ростовскую область

В Ростовской области в ночь на 14 февраля сбит беспилотник украинской армии. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА подавлен в Чертковском районе», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что, предварительно, разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Также ВСУ предприняли попытку атаки в Славянске-на-Кубани. Они выпустили БПЛА по Кубанскому нефтезаводу, начался пожар. Местные жители слышали в небе над городом не менее пяти взрывов.
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