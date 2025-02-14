ВСУ ночью попытались атаковать Ростовскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средства ПВО отразили атаку армии Украины в Ростовской области
Средства ПВО отразили атаку армии Украины в Ростовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области в ночь на 14 февраля сбит беспилотник украинской армии. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. 

«Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА подавлен в Чертковском районе», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что, предварительно, разрушений и пострадавших не зафиксировано. 

Также ВСУ предприняли попытку атаки в Славянске-на-Кубани. Они выпустили БПЛА по Кубанскому нефтезаводу, начался пожар. Местные жители слышали в небе над городом не менее пяти взрывов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростовской области в ночь на 14 февраля сбит беспилотник украинской армии. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.  «Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА подавлен в Чертковском районе», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что, предварительно, разрушений и пострадавших не зафиксировано.  Также ВСУ предприняли попытку атаки в Славянске-на-Кубани. Они выпустили БПЛА по Кубанскому нефтезаводу, начался пожар. Местные жители слышали в небе над городом не менее пяти взрывов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...