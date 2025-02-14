ВСУ нанесли критический удар по Запорожской ТЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свыше 50 тысяч абонентов в Запорожской области остались без связи
Свыше 50 тысяч абонентов в Запорожской области остались без связи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ осуществили артиллерийскую атаку на Запорожскую теплоэлектростанцию (ТЭС). В настоящее время отсутствие электроснабжения зафиксировано в Энергодаре, Каменка-Днепровском и Веселовском районах. Об этом сообщили в министерстве энергетики Запорожской области. 

«В ночь на 13 февраля, в 23:40, Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции», — заявили в telegram-канале министерства. Без связи остались свыше 50 тысяч абонентов.

Жертв и пострадавших среди гражданских и персонала станции не было зафиксировано. Специалисты активно занимаются восстановлением подачи электричества.

Кроме того, в ночь на 14 февраля украинская армия предприняла попытку атаки Ростовской области. Средствами ПВО был сбит один БПЛА в Чертковском районе. Пострадавших и разрушений не было обнаружено. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ осуществили артиллерийскую атаку на Запорожскую теплоэлектростанцию (ТЭС). В настоящее время отсутствие электроснабжения зафиксировано в Энергодаре, Каменка-Днепровском и Веселовском районах. Об этом сообщили в министерстве энергетики Запорожской области.  «В ночь на 13 февраля, в 23:40, Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции», — заявили в telegram-канале министерства. Без связи остались свыше 50 тысяч абонентов. Жертв и пострадавших среди гражданских и персонала станции не было зафиксировано. Специалисты активно занимаются восстановлением подачи электричества. Кроме того, в ночь на 14 февраля украинская армия предприняла попытку атаки Ростовской области. Средствами ПВО был сбит один БПЛА в Чертковском районе. Пострадавших и разрушений не было обнаружено. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...