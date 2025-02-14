ВСУ нанесли критический удар по Запорожской ТЭС

ВСУ осуществили артиллерийскую атаку на Запорожскую теплоэлектростанцию (ТЭС). В настоящее время отсутствие электроснабжения зафиксировано в Энергодаре, Каменка-Днепровском и Веселовском районах. Об этом сообщили в министерстве энергетики Запорожской области.
«В ночь на 13 февраля, в 23:40, Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции», — заявили в telegram-канале министерства. Без связи остались свыше 50 тысяч абонентов.
Жертв и пострадавших среди гражданских и персонала станции не было зафиксировано. Специалисты активно занимаются восстановлением подачи электричества.
Кроме того, в ночь на 14 февраля украинская армия предприняла попытку атаки Ростовской области. Средствами ПВО был сбит один БПЛА в Чертковском районе. Пострадавших и разрушений не было обнаружено.
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