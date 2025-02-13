13 февраля 2025

Гендиректору «Гортранса» Екатеринбурга вменяют взятку в 160 тысяч: от кого он их получил

Взятку главе «Гортранса» Екатеринбурга дал директор «Спецатомремсервиса»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового троллейбуса Алексею Орлову. Екатеринбург, орлов алексей, троллейбусное депо, нугаев сергей
Сергей Нугаев (справа) возглавил МУП в 2018-м Фото:

Гендиректора екатеринбургского «Гортранса» Сергея Нугаева, предположительно, обвиняют во взятке от руководителя «Спецатомремсервиса» (занимается ремонтов автобусов) Евгения Пильникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«Размер взятки — 160 тысяч рублей», — сообщил собеседник агентства. Пильников, утверждает источник, на свободе. В «Спецатомремсервисе» сказали URA.RU, что не владеют информацией об уголовном преследовании Пильникова. Находится ли он сейчас на рабочем месте, там ответить затруднились.

О задержании Нугаева стало известно утром 14 февраля. По данным URA.RU, операцию проводило УФСБ по Свердловской области (в ведомстве сведения не подтвердили, но и не опровергли). Нугаева взяли с поличным.

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Гендиректора екатеринбургского «Гортранса» Сергея Нугаева, предположительно, обвиняют во взятке от руководителя «Спецатомремсервиса» (занимается ремонтов автобусов) Евгения Пильникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Размер взятки — 160 тысяч рублей», — сообщил собеседник агентства. Пильников, утверждает источник, на свободе. В «Спецатомремсервисе» сказали URA.RU, что не владеют информацией об уголовном преследовании Пильникова. Находится ли он сейчас на рабочем месте, там ответить затруднились. О задержании Нугаева стало известно утром 14 февраля. По данным URA.RU, операцию проводило УФСБ по Свердловской области (в ведомстве сведения не подтвердили, но и не опровергли). Нугаева взяли с поличным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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