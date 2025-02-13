Гендиректору «Гортранса» Екатеринбурга вменяют взятку в 160 тысяч: от кого он их получил

Гендиректора екатеринбургского «Гортранса» Сергея Нугаева, предположительно, обвиняют во взятке от руководителя «Спецатомремсервиса» (занимается ремонтов автобусов) Евгения Пильникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.
«Размер взятки — 160 тысяч рублей», — сообщил собеседник агентства. Пильников, утверждает источник, на свободе. В «Спецатомремсервисе» сказали URA.RU, что не владеют информацией об уголовном преследовании Пильникова. Находится ли он сейчас на рабочем месте, там ответить затруднились.
О задержании Нугаева стало известно утром 14 февраля. По данным URA.RU, операцию проводило УФСБ по Свердловской области (в ведомстве сведения не подтвердили, но и не опровергли). Нугаева взяли с поличным.
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