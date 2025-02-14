Отравившийся пирожками с ртутью москвич оказался мошенником

В московской пекарне «Мельница» мужчина подлил ртуть в пирожок знакомому из-за девушки. Злоумышленник не ел пирожки, но притворялся отравленным. Об этом сообщили журналисты.
Ранее появились сообщения, что в НИИ Склифосовского доставили двух граждан с отравлением ртутью. По словам пострадавших, в слойках в пекарне им попались шарики ртути.
«В результате оказалось, что отравился лишь один человек. Сам злоумышленник не ел пирожок, а лишь притворялся отравленным», — передает телеканал РЕН ТВ.
Злоумышленник самостоятельно признался в содеянном. Он рассказал, что для осуществления своего замысла приобрел термометр, из которого затем перелил ртуть в шприц и ввел ее в пирожок. По данному факту силовики проводили обыски в пекарне.
UPD (08:38 мск): следствием было установлено, что 9 января 2025 года злоумышленник из-за ревности к знакомому разработал план его убийства. Он приобрел минимум четыре термометра и переложил ртуть в шприц, которым позже добавил вещество в пирожки. После приема отравленной пищи жертву госпитализировали в больницу. Фигурант дела, имитируя симптомы отравления, также обратился за медицинской помощью. Во время нахождения в больнице злоумышленник умышленно скрывал от медиков информацию о своем реальном состоянии здоровья, стремясь уклониться от подозрений. Он пытался выставить произошедшее как несчастный случай. По факту произошедшего против возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, передает столичный СК РФ.
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