СК завел дело после убийства ВСУ всех мужчин в курском селе

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массового убийства украинским военными жителей курского села Николаево-Дарьино. В результате произошедшего удалось выжить только одному мужчине. Произошедшее, по данным СК РФ, квалифицировано как теракт.
«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) в связи с многочисленными преступлениями украинских вооруженных формирований в отношении жителей села Николаево-Дарьино Курской области», — говорится в сообщении. ВСУ с августа по декабрь 2024 года вторглись в населенный пункт, где убили гражданское население.
Так, противник, по рассказам потерпевшей, убил ее брата целенаправленным попаданием дрона. Также жертвой стал семилетний ребенок, он укрывался в подвале, куда ВСУ намеренно запустили беспилотник. Еще несколько местных жителей заживо подожгли в жилом доме. Отмечается, что также украинские бойцы использовали курян в качестве живого щита, издевались над ними и держали в заложниках.
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