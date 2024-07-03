Суд отказался восстановить на работе в СК челябинского экс-следователя Шпигуна

Центральный районный суд Челябинска 3 июля отказался восстановить на работе в следственном управлении СКР по региону бывшего следователя Вадима Шпигуна. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в суде. Сам Шпигун остается в СИЗО
«Суд отклонил ходатайство Шпигуна о восстановлении на работе», — пояснил инсайдер. В пресс-службе суда на звонок URA.RU не ответили, так как рабочий день закончился.
Шпигун был задержан в начале декабря 2023 года. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Шпигун занимался расследованием уголовных дел, связанных с налоговым законодательством. По версии следствия, он помогал коммерсантам уклоняться от уплаты налогов.
В ходе следствия в уголовном деле Шпигуна появился еще один эпизод. Во время обысков в его доме был найден пистолет. Позже выяснилось, что оружие было похищено из вещдоков. Теперь экс-силовика обвиняют в краже оружия. Шпигуна уволили из СК спустя неделю задержания, но он попытался через суд восстановиться на работе.
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