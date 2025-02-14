В Кремле озвучили позицию РФ по прилету по Чернобыльской АЭС

В Кремле опровергли информацию о возможных ударах по объектам ядерной энергетики, в том числе по Чернобыльской АЭС. В контексте вопросов о текущей международной обстановке и возможном использовании военной силы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неприемлемости таких действий.
«Я не располагаю точной информацией, знаю одно — не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам ядерной энергетики. Любое утверждение, что это так, не соответствует действительности», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла, отметив, что речь идет о провокации в сторону РФ. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Также Дмитрий Песков уточнил, что информация о вероятной отправке войск на Украину в американских СМИ — это новые детали произошедшего. Россия этих формулировок не слышала и не озвучивала. В связи с этим в Кремле планируют получить дополнительные разъяснения.
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