В Кремле озвучили позицию РФ по прилету по Чернобыльской АЭС

Песков опроверг информацию о прилете по Чернобыльской АЭС
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что у него нет информации по поводу прилета в объект ядерной энергетики в Чернобыле
Песков заявил, что у него нет информации по поводу прилета в объект ядерной энергетики в Чернобыле Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле опровергли информацию о возможных ударах по объектам ядерной энергетики, в том числе по Чернобыльской АЭС. В контексте вопросов о текущей международной обстановке и возможном использовании военной силы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неприемлемости таких действий.

«Я не располагаю точной информацией, знаю одно — не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам ядерной энергетики. Любое утверждение, что это так, не соответствует действительности», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла, отметив, что речь идет о провокации в сторону РФ. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Также Дмитрий Песков уточнил, что информация о вероятной отправке войск на Украину в американских СМИ — это новые детали произошедшего. Россия этих формулировок не слышала и не озвучивала. В связи с этим в Кремле планируют получить дополнительные разъяснения. 

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В Кремле опровергли информацию о возможных ударах по объектам ядерной энергетики, в том числе по Чернобыльской АЭС. В контексте вопросов о текущей международной обстановке и возможном использовании военной силы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неприемлемости таких действий. «Я не располагаю точной информацией, знаю одно — не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам ядерной энергетики. Любое утверждение, что это так, не соответствует действительности», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла, отметив, что речь идет о провокации в сторону РФ. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также Дмитрий Песков уточнил, что информация о вероятной отправке войск на Украину в американских СМИ — это новые детали произошедшего. Россия этих формулировок не слышала и не озвучивала. В связи с этим в Кремле планируют получить дополнительные разъяснения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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