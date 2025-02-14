На перекрестке курганской улицы Дзержинского и проспекта Машиностроителей произошло ДТП. Водитель китайского кроссовера не уступил дорогу фургону и спровоцировал аварию. Видео с моментом аварии появилось в telegram-каналах города.
«ДТП на перекрестке Дзержинского — Машиностроителей», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган» и публикует видео с камер на перекрестке. На кадрах китайский кроссовер Chery при повороте налево преграждает дорогу встречному фургону, который врезается в нарушителя.
Кроссовер поворачивал с Дзержинского в сторону Некрасовского путепровода. Перед ним встречный поворот осуществлял длинномер «Газель», перекрывая видимость. Водитель Chery рискнул поехать и тут же в него въехал автофургон.
Редакция обратилась к представителям городского отдела Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве сообщили, что по предварительной информации, в 15:00 грузовая «Газель» двигалась со стороны поселка Северный в прямом направлении в сторону Дзержинского кольца. Со стороны Дзержинского кольца в сторону улицы Некрасова ехал автомобиль Chery, и совершая маневр поворота налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Газель». Пострадавших нет.
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