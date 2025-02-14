Застройщик обвинил защитников Березовой рощи в экстремизме

Полиция проверит активистов, выступающих против застройки Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи

В Екатеринбурге представители компании «Атомстройкомплекс» попросят полицию проверить на экстремизм жителей Академического района, которые выступают против застройки Березовой рощи. Поводом для этого стало повреждение ограждения и протесты, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Нами будет подготовлено заявление в полицию в отношении вандалов, нарушивших право частной собственности и повредивших ограждение строительной площадки, тем самым подвергнув опасности прохожих. Насколько мне известно, силовые структуры также выясняют обстоятельства произошедшего. Полагаю, в актах вандализма и публичных призывах к неповиновению могут быть усмотрены признаки экстремистской деятельности», — сказал директор по управлению проектами застройщика Дмитрий Фарафонов.

Вырубать деревья в Березовой роще утром 11 февраля пришли рабочие с бензопилами. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались им помешать (был один пострадавший). Затем приехала полиция, спустя еще некоторое время вырубку приостановили (как впоследствии выяснилось, после звонка мэра Алексея Орлова Ананьеву). Вечером несанкционированный протест возобновился: люди стали валить забор, выкрикивать лозунги. Для урегулирования конфликта на место приехал глава Академического района Николай Смирнягин. К полуночи бунтующие разошлись.

А утром 12-го в Октябрьском райсуде прошло очередное заседание по иску протестующих. Суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. 19 февраля Орлов намерен договориться с протестующими. Подробнее о ситуации — в отдельном сюжете URA.RU.